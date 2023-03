Come merci straniere introdotte da noi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come merci straniere introdotte da noi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IMPORTATE

Soluzione e Curiosità per: Come merci straniere introdotte da noi In biologia, per specie alloctona o specie aliena si intende una qualsiasi specie vivente (animale, vegetale o fungo) che, a causa dell'azione dell'uomo (intenzionale o accidentale), si trova ad abitare e colonizzare un territorio diverso dal suo areale storico, autosostenendosi riproduttivamente nel nuovo areale. ... Una fiction televisiva, o semplicemente fiction (chiamata anche, tra altri nomi, sceneggiato e telefilm), è un programma televisivo caratterizzato dalla narrazione di eventi di fantasia. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 marzo 2023

