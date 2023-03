Ha una croce verde illuminata come insegna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha una croce verde illuminata come insegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FARMACIA

Soluzione e Curiosità per: Ha una croce verde illuminata come insegna La bandiera d'Italia, conosciuta anche per antonomasia come il Tricolore, è il vessillo nazionale della Repubblica Italiana. È una bandiera composta da tre colori, partendo dall'asta, da verde, bianco e rosso, colori nazionali dell'Italia, a tre bande verticali di eguali dimensioni, così definita dall'articolo 12 della Costituzione della Repubblica Italiana, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nº 298 edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947. La legge ne regolamenta ... La farmacia (dal greco fµa, medicamento) è la scienza studiata (principi teorici) e la tecnica (procedimenti pratici) della preparazione e distribuzione dei prodotti farmaceutici. Il simbolo della farmacia è il caduceo. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 marzo 2023

