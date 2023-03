Recipienti enologici - Cruciverba

L'idrossido di sodio, talvolta denominato impropriamente idrato di sodio e commercialmente noto come soda caustica, è una base minerale forte, solido a temperatura ambiente, estremamente igroscopico e deliquescente, spesso venduto in forma di gocce biancastre dette perle, pasticche o perline; la sua formula chimica è NaOH.

Martina Stoessel Muzlera, conosciuta come Tini Stoessel o semplicemente come TINI (Buenos Aires, 21 marzo 1997), è una cantante e attrice argentina, divenuta famosa soprattutto per aver recitato come protagonista nella telenovela Violetta, nella quale interpreta l'omonimo personaggio.