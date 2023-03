Luogo riservato dagli ebrei al culto - Cruciverba

Lo Stadttempel, in stile neoclassico, è una sinagoga ottocentesca austriaca del periodo precedente all'Emancipazione, situata in Seitenstettengasse 4 a Vienna in Austria. Costruita tra il 1823 e il 1826 non era la più grande né la più importante sinagoga di Vienna ma è l'unica tra le 93 sinagoghe viennesi a non essere stata distrutta durante l'Olocausto e ad essere tuttora attiva come principale luogo di culto degli ebrei viennesi.

Una sinagoga (dal greco sa, "adunanza", dal verbo s, "radunare") è il termine che definisce il luogo di culto della religione ebraica; la parola stessa è la traduzione del termine ebraico (bet knesset, appunto "casa dell'assemblea").