Il jazz freddo - Cruciverba

Il cool jazz è un insieme di correnti jazzistiche, affermatesi negli Stati Uniti nel secondo dopoguerra, che condividono una sonorità generalmente più morbida e dalla più raffinata concezione armonica rispetto al bebop, stile di riferimento dell'epoca.

LL Cool J, pseudonimo di James Todd Smith (New York, 14 gennaio 1968), è un rapper e attore statunitense. Il nome d'arte sta per Ladies Love Cool James (traducibile come "le signore amano James il figo").