L isola del rum - Cruciverba

Il rum (in francese rhum, in spagnolo ron; in italiano raramente rumme) è l'acquavite ottenuta dalla distillazione della melassa della canna da zucchero o del suo succo.

La Giamaica (in inglese: Jamaica) è uno Stato insulare delle Grandi Antille, lungo 240 km e largo 80 km, situato nel mar dei Caraibi. Si trova a 630 km dal continente centroamericano, a 150 km da Cuba a nord e a 190 km dall'isola di Hispaniola, sulla quale si trovano Haiti e la Repubblica Dominicana, a nord-est.