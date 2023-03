Il Giuseppe che fu precettore in casa Serbelloni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Giuseppe che fu precettore in casa Serbelloni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PARINI

Soluzione e Curiosità per: Il Giuseppe che fu precettore in casa Serbelloni Giuseppe Parini, nato Giuseppe Parino (Bosisio, 23 maggio 1729 – Milano, 15 agosto 1799), è stato un poeta e abate italiano. Membro dell'Accademia dei Trasformati, fu uno dei massimi esponenti dell'illuminismo e del neoclassicismo in Italia. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 marzo 2023

