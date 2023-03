Giudizio, recensione post acquisto online ing - Cruciverba

Born to Die è il secondo album in studio della cantautrice statunitense Lana Del Rey, pubblicato il 27 gennaio 2012 dalla Interscope Records, Polydor Records e Stranger Records, esclusivamente in Austria, Belgio, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Scandinavia ed in Svizzera. È stato, poco dopo, pubblicato nel resto del mondo.

Cinema

Feedback – film del 2019 diretto da Pedro C. Alonso

Musica

Feedback – album di Les Paul del 1944

Informatica

Feedback (o Feed-back ) – giudizio dato ad un utente nei siti di compravendita o negli App Store

(o ) – giudizio dato ad un utente nei siti di compravendita o negli App Store Feedback – elenco contenente possibili migliorie e segnalazioni di errori, inviato allo sviluppatore di un'applicazione da un utente che la collauda.

Altro