È in fiera in un gioco di carte natalizio - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : MERCANTE

Soluzione e Curiosità per: e in fiera in un gioco di carte natalizio Avanti un altro! è un game show italiano in onda su Canale 5 dal 5 settembre 2011 nella fascia preserale con la conduzione di Paolo Bonolis e con la partecipazione di Luca Laurenti dallo studio 1 del Centro Titanus Elios di Roma. Il mercante è colui che esercita la mercatura, attività di lavoro umana che prevede come azione principale l'acquisto e la vendita (ad un prezzo maggiore) e spesso il trasporto e la distribuzione di un determinato bene o prodotto. Questa figura professionale è legata concettualmente al commercio. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 marzo 2023

