Felino americano - Cruciverba

I formichieri sono mammiferi appartenenti all'ordine Pilosa, costituenti la famiglia dei Mirmecofagidi, distribuita esclusivamente in Sudamerica e America centrale.

L'ocelotto oppure ocellotto, ocelot o ozelot (Leopardus pardalis Linnaeus, 1758), noto anche come gattopardo americano o lupo cerviero per il suo verso simile a un ululato, è un felino selvatico molto comune presente in Sudamerica, Centroamerica e Messico. Il suo areale si spinge fino al Texas a nord e all'isola caraibica di Trinidad a est. A nord del Messico, l'ocelot si incontra regolarmente solo nell'estremità meridionale del Texas, sebbene siano stati registrati rari avvistamenti anche nelle zone meridionali dell'Arizona.