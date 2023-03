Diede vita alla Repubblica Araba Unita - Cruciverba

La Tanzania ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/tana'nia/ o Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/tan'anja/), formalmente Repubblica Unita di Tanzania (in swahili: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania; in inglese: United Republic of Tanzania), è uno Stato dell'Africa orientale. Confina a nord con Kenya e Uganda, a ovest con ...

Gamal Abd al-Nair usayn, traslitterato anche Jamal Abd al-Nair usayn (IPA: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[gæ'mæl æbden'nse he'sen]), ma in Occidente conosciuto semplicemente come Nasser (in arabo: ; Alessandria d'Egitto, 15 gennaio 1918 – Il Cairo, 28 settembre 1970), è stato un politico e militare egiziano, secondo Presidente della Repubblica egiziana, dal 23 giugno 1956 al 28 settembre 1970, giorno della sua morte.