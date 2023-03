Così è detta l acqua venduta in bottiglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è detta l acqua venduta in bottiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MINERALE

Soluzione e Curiosità per: Cosi e detta l acqua venduta in bottiglia L'acqua di Colonia è una soluzione di oli eterici in etanolo diluito (80-90%). Nella sua versione originale l'acqua di Colonia contiene da un 7 ad un 15% d'essenza di profumo. I minerali (dal latino medievale minerale, derivato del francese antico minière, "miniera") sono corpi inorganici e naturali, caratterizzati da un elevato ordinamento a scala atomica ed una composizione chimica ben definita (ma non fissa) o variabile in un campo ristretto; essi costituiscono la crosta terrestre e altri corpi celesti. Sono tutti solidi (eccetto il mercurio nativo). Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 marzo 2023

