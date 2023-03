Correnti d aria... e pettegolezzi - Cruciverba

La presente lista riassume gli dèi della religione dell'antica Grecia e altre figure divine o semi-divine della mitologia greca.

Gli Apache (o Apaches) (Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'pæti/ in inglese, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/a'pa/ in francese; in italiano anche Apaci; nome di etimologia incerta, forse di origine zuñi, apacu, corruzione del nome navahu, ovvero di origine yavapai, apace, col significato di "nemico") sono una popolazione nativa dell'area sud occidentale dell'America Settentrionale; il nome con cui sono soliti designarsi è però "Dineh" (il popolo). Originariamente gli Apache erano divisi in otto gruppi principali, escludendo i Kataka (cosiddetti "Kiowa-Apache"), associati coi Kiowa: i Lipan (Naizhan e Natage), gli Jicarilla (Ollero e Llanero), i Mescalero (Sehenede e Iyutahende), i Mimbreño (Tchihende), gli Ndendahe (Nednhi - Janeros e Carrizaleos - e Bendokhoe - Mogollones -), i Chiricahua (Tsokanendeh), i Coyotero (Tsézhiné, Tiisebahné e Dzil-Ligai-Si'án-Ndee), i Tonto (Dilzhe'e); ognuno di questi era a sua volta composto da numerose bande locali.