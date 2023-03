Centro della Macedonia del Nord - Cruciverba

La Macedonia del Nord, ufficialmente Repubblica della Macedonia del Nord (in macedone: , traslitterato: Republika Severna Makedonija; in albanese: Republika e Maqedonisë së Veriut), è uno Stato della penisola balcanica nell'Europa sud-orientale senza sbocco sul mare. La capitale è Skopje.

Bitola (in macedone: , in albanese Manastiri) localizzata nella parte sud-occidentale della Macedonia del Nord, è un centro amministrativo, culturale, economico, industriale, formativo e scientifico di rilevante importanza nella storia della Macedonia. È per numero d'abitanti la terza municipalità della Macedonia del Nord, preceduta solamente dalla capitale Skopje e da Kumanovo.