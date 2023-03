Lo è il vangelo di Marco - Cruciverba

Il Vangelo secondo Marco (in greco antico: at , Katà Mârkon) è il secondo dei quattro vangeli canonici del Nuovo Testamento. La maggioranza degli studiosi moderni, però, concorda sul fatto che sia stato il primo ad essere scritto, per poi essere usato come fonte per gli altri due vangeli sinottici (il Vangelo secondo Matteo e il Vangelo secondo Luca), in accordo con la teoria della priorità marciana.

Una sinossi (anche sinopsi; etimologia: dal latino synopsis, «sguardo d'insieme»; dal greco antico s, «con, insieme» e , «vista») è una esposizione sintetica e schematica di una materia (una disciplina, una scienza, un periodo storico o letterario, un testo, ecc.) strutturata in maniera che i dati si possano trovare o confrontare tra loro facilmente, ricorrendo qualche volta anche a strumenti quali tavole sinottiche o alla disposizione in colonne parallele.