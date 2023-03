Sostituiscono le monete - Cruciverba

La moneta statunitense da un centesimo è nota ufficialmente come cent, ma popolarmente viene anche chiamata penny (come in quasi tutti i paesi di lingua inglese), ed è un'unità valutaria pari a un centesimo di dollaro statunitense. Il suo simbolo è ¢. Nel suo dritto, sin dal 1909 è raffigurato il profilo del Presidente degli Stati Uniti Abramo Lincoln, per commemorare il centenario della sua nascita. Dal 1959 (anniversario della nascita di Lincoln) fino al 2008, il retro ...

Il gettone d'oro è un premio solitamente elargito nei quiz televisivi italiani e consiste in pezzi d'oro a forma di gettone, di peso variabile, che su una delle facce riportano il logo dell'azienda commissionante, ad esempio RAI o Mediaset. Questo tipo di premio risale al 1955.