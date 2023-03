Settore, sezione di un negozio - Cruciverba

In Italia si indica con il termine negozio di vicinato o esercizio di vicinato un punto vendita al dettaglio con superficie di vendita (alla quale ha accesso la clientela) non superiore ai 150 m² nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti oppure a 250 m² in quelli con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Reparto (o in alcune associazioni riparto ) – unità dello scautismo che raggruppa ragazzi dagli 11 ai 16 anni, divisi in pattuglie (o squadriglie);

(o in alcune associazioni ) – unità dello scautismo che raggruppa ragazzi dagli 11 ai 16 anni, divisi in pattuglie (o squadriglie); Reparto – suddivisione di una squadra di calcio (difesa, centrocampo e attacco);

– suddivisione di una squadra di calcio (difesa, centrocampo e attacco); Reparto – nelle forze armate, qualsiasi unità di truppa, costitutiva di un’altra unità di ordine superiore;

– nelle forze armate, qualsiasi unità di truppa, costitutiva di un’altra unità di ordine superiore; Reparto – suddivisone specialistica di un ospedale.