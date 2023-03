Salta in occasione di liete ricorrenze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Salta in occasione di liete ricorrenze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TAPPO

Soluzione e Curiosità per: Salta in occasione di liete ricorrenze Storia del genere umano Composta a Recanati, tra il 19 gennaio e il 7 febbraio 1824. Il tappo o turacciolo è un congegno utilizzato per chiudere l'apertura di un contenitore. Nel linguaggio comune il termine "tappo" viene usato per indicare una persona di bassa statura. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Salta in occasione di liete ricorrenze : salta; occasione; liete; ricorrenze; Piccolo attrezzo che si salta nella ginnastica saltare da un argomento a un altro Ubriaco o esaltato Voto che non esalta saltano... nei brindisi Lo è l occasione favorevole L occasione lo fa ladro Lo è un occasione da non perdere Si affolla in occasione di una prima Luogo in cui si vendono oggetti d occasione di ogni specie Se poi lo togliete ai poeti.. Allegre, liete Se poi togliete ai poeti.. Si distribuiscono in occasioni liete liete, contente Si canta nelle ricorrenze I giorni ante ricorrenze Sfilata solenne in occasione di ricorrenze Cerca altre Definizioni