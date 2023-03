Possono essere interni lordi... o a km zero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono essere interni lordi... o a km zero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PRODOTTI

Soluzione e Curiosità per: Possono essere interni lordi... o a km zero La DR 1.0 EV è un'autovettura superutilitaria prodotta dalla casa automobilistica italiana DR Automobiles a partire dal 2023 . I prodotti agroalimentari tradizionali italiani (PAT) sono prodotti inclusi in un apposito elenco, istituito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) con la collaborazione delle Regioni. L'aggiornamento e la pubblicazione annuale dell'elenco sono a cura del Ministero che ha anche il compito di promuoverne la conoscenza a livello nazionale e all'estero. Nel 2019 in Italia sono presenti 5 128 prodotti PAT, e la regione che detiene il maggior numero di PAT è la Campania, con 580 specialità registrate. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 marzo 2023

