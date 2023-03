Lo paga lo studente fuori sede - Cruciverba

L'Università commerciale "Luigi Bocconi", meglio nota come Università "Bocconi" o UniBocconi, è un ateneo privato di Milano fondato nel 1902 e specializzato nell'insegnamento delle: scienze economiche e sociali, giuridiche, manageriali e politiche. È stata la prima università in Italia a offrire un corso di laurea in economia e commercio.

La locazione, in diritto, costituisce il contratto con il quale una parte (detta locatore) si obbliga a permettere a un altro soggetto (conduttore o locatario) l'utilizzo di una cosa per un dato tempo in cambio di un determinato corrispettivo (la cosiddetta "pigione" o "canone").