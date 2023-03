Mobiletto per calzature - Cruciverba

Gli Ambasciatori è un dipinto a olio su tavola (206x209 cm) di Hans Holbein il Giovane, databile al 1533 e conservato nella National Gallery di Londra. Fra le opere più celebri della galleria, si tratta di un doppio ritratto a figura piena, ambientato vicino a uno scaffale con due ripiani colmi di oggetti simbolici ed evocativi, fra cui un'indistinguibile scia sul pavimento: guardando il dipinto in scorcio di lato essa diventa un teschio, memento mori alla fugacità delle ...

La scarpiera è un armadietto a più ripiani in cui si ripongono le scarpe. Con lo stesso termine, si indica la custodia in pelle, plastica o tela a più scomparti per il trasporto delle calzature in viaggio o per ternerle in casa in ordine, al riparo della polvere.