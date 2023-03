Materia scolastica che studia le aree e i volumi - Cruciverba

I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) sono progetti di carattere curricolare, che permettono agli studenti di integrare la tradizionale formazione d'aula con periodi formativi presso imprese o enti privati o pubblici convenzionati, ma anche nei laboratori della scuola o in ambienti di simulazione. Per quanto riguarda le attività esterne, le norme prevedono la tutela della salute e sicurezza ed escludono esplicitamente che tali attività si possano ...

La geometria (dal latino: geometria e questo dal greco antico: eµeta, composto dal prefisso geo che rimanda alla parola = "terra" e µeta, metria = "misura", tradotto quindi letteralmente come misurazione della terra) è quella parte della scienza matematica che si occupa delle forme nel piano e nello spazio e delle loro mutue relazioni.