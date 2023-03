Si mangia in cono o coppetta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mangia in cono o coppetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GELATO

Soluzione e Curiosità per: Si mangia in cono o coppetta Il budino, o bodino, è una preparazione alimentare, solitamente servita come dessert alla fine del pasto. Il gelato è una preparazione alimentare a base di latte, zucchero e vari aromi, portata allo stato solido e pastoso mediante congelamento e contemporanea agitazione; il tutto posteriormente all’impiego delle materie prime utilizzate per la sua fabbricazione e destinate alla vendita e al consumo in tale stato. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 marzo 2023

