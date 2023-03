Laccio per legare la selvaggina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Laccio per legare la selvaggina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CALAPPIO

Soluzione e Curiosità per: Laccio per legare la selvaggina Un aspetto molto importante della cultura d'Abruzzo è dato proprio dal folclore e dalle varie tradizioni di origine popolare riguardo a feste patronali o a rievocazioni di fatti storici, assai differenti, sia dal punto di vista evocativo, sia da quello prettamente etno-antropologico. Tra queste ricorrenze, al livello religioso le più famose sono la Perdonanza Celestiniana all'Aquila, la festa dei serpari di Cocullo, mentre importanti rievocazioni sono la Madonna che scappa a Sulmona e ... Calappa calappa (Linnaeus, 1758) è un crostaceo decapode appartenente alla famiglia Calappidae tipico dell'Indo-Pacifico. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 marzo 2023

