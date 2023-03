Firmare un accordo - Cruciverba

L'accordo di associazione Ucraina-Unione europea è un accordo di associazione politica ed economica tra Unione europea (UE), Ucraina e i 28 Stati membri dell'UE (come parti separate in aggiunta all'UE). È entrato in vigore il 1º settembre 2017, dopo che era stato applicato in via parziale e provvisoria. Le parti si sono impegnate a cooperare e a far convergere la politica economica, la legislazione e la regolamentazione in un'ampia gamma di settori, tra cui la parità dei diritti dei ...

Alessandro Murgia (Roma, 9 agosto 1996) è un calciatore italiano, centrocampista della SPAL.