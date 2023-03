Diablo in Spagna... e devil negli USA - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diablo in Spagna... e devil negli USA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DIAVOLO

Soluzione e Curiosità per: Diablo in Spagna... e devil negli USA Il diavolo zoppo è un film del 1909 diretto da Luigi Maggi. La pellicola ha un tema fantastico e fa gran ricorso ai trucchi cinematografici e con una morale assolutamente non convenzionale per l'epoca. È ispirato al romanzo Le Diable boiteux di Alain-René Lesage del 1707. Nelle religioni il diavolo (o demonio o maligno) è un'entità spirituale o soprannaturale essenzialmente malvagia, distruttrice, menzognera o contrapposta a Dio, all'angelo, al bene e alla verità. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 marzo 2023

