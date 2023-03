Colpi ritmati del cuore - Cruciverba

Il Carnevale di Ivrea, ufficialmente lo Storico Carnevale di Ivrea, si svolge nell'omonima città canavesana; è famoso soprattutto per la "Battaglia delle arance" (si tratta normalmente di arance non adatte al consumo alimentare).

Battiti Live è un evento musicale che si svolge in piazze della Puglia, alla quale partecipano numerosi artisti italiani e internazionali. Organizzata dal Gruppo Norba, va in onda in diretta televisiva su Telenorba e Radionorba TV, in radio su Radionorba e dal 2017 in differita televisiva su Italia 1.