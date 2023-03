Animali preistorici per antonomasia - Cruciverba

Un superpredatore (talvolta chiamato predatore alfa o predatore dominante o apex predator o predatore all'apice) in zoologia è quel predatore che, una volta giunto all'età adulta, si trova in cima alla catena alimentare nel suo ambiente naturale. Solitamente i superpredatori sono animali carnivori che in un dato habitat non sono potenziali prede per nessun'altra specie. Non è necessario che abbia grandi dimensioni: in un ambiente dove il gatto è il ...

I dinosauri (Dinosauria Owen, 1842) sono un gruppo di sauropsidi diapsidi molto diversificati comparsi durante il Triassico superiore (circa 230 milioni di anni fa) molto probabilmente nel super-continente Gondwana, nella parte che oggi è l'America Meridionale. Furono gli animali dominanti durante l'Era mesozoica e si estinsero completamente alla fine di tale era. Oggi il clado Dinosauria è rappresentato dagli uccelli neorniti, diffusi in tutto il mondo.