La web che riprende per il computer - Cruciverba

Outlook.com è un servizio di posta elettronica via web, sviluppato da Microsoft e disponibile da luglio 2012, che ha sostituito il vecchio Hotmail. Hotmail è stata acquisita da Microsoft nel 1997 per circa 400 milioni di dollari e rilanciata come MSN Hotmail. Successivamente è stato rinominato Windows Live Hotmail come parte della suite di prodotti Windows Live. Questo servizio prevede l'utilizzo di un indirizzo e-mail che presenta tale dominio: @outlook.com; è possibile, oltre che ...

Cam Joslin Gigandet (Tacoma, 16 agosto 1982) è un attore statunitense, noto per aver ricoperto il ruolo di Kevin Volchok nelle ultime due stagioni della serie televisiva The O.C. e James nell'adattamento cinematografico del libro di Stephenie Meyer Twilight.