Vengono sempre dopo le domande - Cruciverba

È sempre mezzogiorno! è un programma televisivo italiano, trasmesso dal 28 settembre 2020 su Rai 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 11:55 alle 13:30, con la conduzione di Antonella Clerici, dallo studio 2000 del Centro di produzione Rai di Milano di via Mecenate.

Si chiama risposta immunitaria l'insieme dei meccanismi di risposta messi in atto dal sistema immunitario degli organismi superiori quando entra in contatto con un agente che riconosce come estraneo. Questi meccanismi possono contrastare l'invasione senza tener conto di cosa lo ha stimolato o possono essere diretti solo ed esclusivamente nei confronti dell'agente che ha indotto la risposta. Nel primo caso, parliamo di risposte aspecifiche (comuni anche agli organismi più semplici), mentre nel secondo caso di risposte specifiche (proprie degli organismi più complessi), o acquisite.