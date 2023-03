Una suddivisione del romanzo - Cruciverba

I promessi sposi è un celebre romanzo storico di Alessandro Manzoni, ritenuto il più famoso e il più letto tra quelli scritti in lingua italiana. Preceduto dal Fermo e Lucia, spesso considerato romanzo a sé, fu pubblicato in una prima versione tra il 1825 e il 1827 (detta "ventisettana"); rivisto in seguito dallo stesso autore, soprattutto nel linguaggio, fu ripubblicato nella versione definitiva tra il 1840 e il 1842 (detta "quarantana").

Capitolo – suddivisione logica di un libro

Capitolo – organizzazione divisionale autonoma senza rappresentanza dell'organizzazione centrale. Ad esempio i Capitoli (detti Chapter house) della nazione Navajo

Capitolo – contrada e zona turistica del comune di Monopoli