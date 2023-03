Una stanza virtuale per comunicare - Cruciverba

Corrector Yui (· Korekuta Yui) è una serie televisiva anime di due stagioni da 26 episodi l'una, prodotta da Nippon Animation e Studio Tron e andata in onda in Giappone su NHK tra l'aprile 1999 e l'ottobre 2000; in Italia è stato trasmessa, con il titolo Yui - Ragazza virtuale, su Italia Teen Television nell'ottobre-novembre 2003.

Una chat (in italiano letteralmente "chiacchierata") è un servizio di telecomunicazione tra due o più persone che può essere di un'ampia gamma di tipi, sia telefonici sia via Internet; ovvero quelli che i paesi di lingua inglese distinguono di solito con l'espressione online chat ("chat in linea").