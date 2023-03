Una divertente storia a fumetti - Cruciverba

Nonna Abelarda è un personaggio dei fumetti ideato da Giovan Battista Carpi nel 1955 protagonista di varie serie a fumetti pubblicate sia in Italia dalle edizioni Bianconi per oltre quarant'anni, che in Francia. Protagonista di numerose storie umoristiche per bambini caratterizzate da un divertente uso di assurdità e paradossi - una sorta di Braccio di Ferro al femminile - il personaggio riscuote grande popolarità intorno agli anni sessanta.

