Tutte insieme formano l alfabeto - Cruciverba

L'alfabeto italiano è l'insieme delle lettere usate nel sistema di scrittura alfabetico utilizzato per trascrivere i fonemi propri della lingua italiana. È composto da 21 lettere. Nella pratica sono utilizzate anche altre 5 lettere (lettere straniere), per parole di derivazione per lo più straniera o latina; per l'insieme di tutte le 26 lettere si usa invece il termine alfabeto latino. In passato la lettera J (i lunga) faceva parte dell'alfabeto italiano, ma oggi è usata solo in ...

Plurale di lettera

Letteratura

Lettere di Platone

è un insegnamento, nella scuola italiana. La cattedra di lettere comprende italiano, antologia, grammatica, storia e geografia Lettere è un epistolario di J. R. R. Tolkien, 1ª ed. originale del 1981 mentre la 1ª ed. italiana del 1990