Vi si trovava L italiana in un dramma di Rossini - Cruciverba

Enzo Liberti, all'anagrafe Vincenzo Liberti (Roma, 20 aprile 1926 – Saint-Laurent-du-Var, 5 maggio 1986), è stato un attore, doppiatore e regista italiano, che lavorò in teatro, cinema e televisione per la quale fu attivo anche in qualità di autore.

Algeri ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/al'ri/; in arabo: , Madinat al-Jaza'ir - le isole -; in berbero: , Dzayer; in francese: Alger) è la capitale dell'Algeria e della provincia omonima. È anche il più importante porto del paese.