Lo storico complesso veneziano di cantieri navali - Cruciverba

L'Arsenale di Venezia è un antico complesso di cantieri navali e officine che costituisce una parte molto estesa della città insulare di Venezia, alla sua estremità orientale. Fu il cuore dell'industria navale veneziana a partire dal XII secolo ed è legato al periodo più florido della vita della Serenissima: grazie alle imponenti navi qui costruite, la Repubblica Veneta riuscì a contrastare gli ottomani nel Mar Egeo e a conquistare le rotte del Nord Europa.

Il termine arsenale (nome completo arsenale militare), indica lo stabilimento adibito alla costruzione, alla riparazione, all'immagazzinamento e alla fornitura delle armi e delle munizioni. Se si ci riferisce al luogo in cui si costruiscono navi militari (in qualche caso anche commerciali) o le si riparano e sottopongono a manutenzione, in questo caso è definito Arsenale marittimo.