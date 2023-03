Stermina... senza la prima - Cruciverba

Un campo di sterminio (in tedesco Vernichtungslager, in ebraico: ) è un campo il cui scopo unico o principale è quello di uccidere i prigionieri che vi giungono. Questi centri di annientamento furono creati dalla Germania nazista durante la seconda guerra mondiale per rendere celere la cosiddetta soluzione finale del problema ebraico, che consisteva nell'uccisione di tutti gli ...

Il Termina è un torrente appenninico, affluente del torrente Enza, che scorre interamente nella provincia di Parma, nella zona del medio Appennino.