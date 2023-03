Si stanziarono in Spagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si stanziarono in Spagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : IBERI

Soluzione e Curiosità per: Si stanziarono in Spagna Laredo è un comune spagnolo di 12.648 abitanti situato nella comunità autonoma della Cantabria, nella comarca de la Costa Oriental. Gli Iberi o Hispani erano un gruppo di popoli, imparentati linguisticamente tra loro, che abitavano la parte orientale e meridionale della penisola iberica durante il I millennio a.C. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 marzo 2023

