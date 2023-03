Specialisti in divisa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Specialisti in divisa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GENIERI

Soluzione e Curiosità per: Specialisti in divisa La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, a volte chiamato semplicemente L'Artusi, è un manuale di cucina dello scrittore e gastronomo italiano Pellegrino Artusi, pubblicato per la prima volta nel 1891. Scritto con sapienza e ironia, si tratta di uno dei ricettari di maggior successo di sempre, rappresentando un capolavoro ed un manifesto della cucina italiana e del servire a tavola. Il genio militare è una delle specialità delle forze armate, il cui compito è la realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture ed opere di supporto all'attività di combattimento. Si suddivide per le varie armi in genio dell'esercito, genio aeronautico e genio navale, ed è il corrispettivo del genio civile. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Specialisti in divisa : specialisti; divisa; Gli specialisti per le malattie della vecchiaia Medici specialisti... popolarmente accorciati Parere richiesto a medici specialistici Medici specialisti in riabilitazione motoria Sono specialisti in ponti È suddivisa in strati Regione divisa tra Croazia e Montenegro Vasta regione del Sudamerica divisa tra Argentina, Paraguaye Bolivia Provincia belga divisa fra i Fiamminghi e i Valloni divisa... omogenea Cerca altre Definizioni