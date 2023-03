Sottolineato, messo in evidenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sottolineato, messo in evidenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ENFATIZZATO

Soluzione e Curiosità per: Sottolineato messo in evidenza Samuele (in lingua ebraica: /Shmu'el/, ebraico tradizionale: Šmu'el; ebraico tiberiense: Šmû'el; XI secolo a.C.) è un personaggio della Bibbia ebraica e dell'Antico Testamento cristiano. La sua storia è raccontata nel primo dei libri di Samuele, che vengono tradizionalmente a lui attribuiti. Il protagonista è la figura centrale di un'opera narrativa, il soggetto intorno a cui la trama si sviluppa. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 marzo 2023

