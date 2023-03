Lo sono i cieli coperti - Cruciverba

La guerra del Donbass è un conflitto iniziato nel 2014 tra forze separatiste del Donbass ucraino, truppe russe con le insegne coperte dotate di mezzi ...

In meteorologia una nuvola (nel linguaggio scientifico chiamata più comunemente nube) è un'idrometeora costituita da minute particelle di vapore d'acqua condensato e/o cristalli di ghiaccio, sospesi nell'atmosfera grazie a correnti ascensionali o in stato di galleggiamento e solitamente non a contatto con il suolo. Dalle nubi si originano le precipitazioni, una delle fasi del ciclo dell'acqua nell'idrosfera assieme alla condensazione del vapore acqueo.