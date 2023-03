Situato a settentrione - Cruciverba

L'Emilia-Romagna è una regione italiana situata nel settentrione della penisola. È geograficamente divisa in due zone omogenee: la parte nord-est (interamente in Pianura Padana) e la parte sud-ovest (montuosa e collinare, comprendente il versante nord dell'Appennino settentrionale). Con i suoi 22446 km² l'Emilia-Romagna è la sesta regione italiana per superficie. Confina amministrativamente con altre 6 ...

I Campionati mondiali di sci nordico sono una competizione sportiva organizzata dalla Federazione Internazionale Sci (FIS) in cui si assegnano i titoli mondiali delle diverse specialità dello sci nordico poste sotto l'egida della FIS: combinata nordica, salto con gli sci e sci di fondo. I primi Mondiali si tennero nel 1924 e fino al 1939 vennero disputati ogni anno; sospesi a causa della Seconda guerra mondiale, vennero ripresi nel 1948 con cadenza biennale.