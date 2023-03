Simbolo chimico del neon - Cruciverba

Il neon o neo (dal greco: , -a, -, "néos, -a, -on", significato: nuovo) è un elemento chimico della tavola periodica degli elementi, che ha come simbolo Ne e come numero atomico 10. È un gas nobile quasi inerte e incolore, in grado di produrre una fluorescenza rossastra, usata nelle lampade dette, appunto, "al neon". È presente in tracce nell'aria (circa lo 0,007%)

Geografia

Ne – comune della provincia di Genova (Italia)

Sigle

Nuova Inghilterra ( New England ) – regione degli Stati Uniti d'America

( ) – regione degli Stati Uniti d'America Nord-Est – punto cardinale

– punto cardinale Nutrizione enterale – tipologia di nutrizione artificiale

Chimica

Ne – simbolo chimico del neon

Codici

NE – codice vettore IATA di SkyEurope Airlines

ne – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua nepalese

NE – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Niger

NE – codice ISO 3166-2:BW di North-East (Botswana)

NE – codice ISO 3166-2:CH del Canton Neuchâtel (Svizzera)

NE – codice ISO 3166-2:HT del Nord-Est (Haiti)

NE – codice ISO 3166-2:US del Nebraska (Stati Uniti)

Informatica

.ne – dominio di primo livello del Niger

– dominio di primo livello del Niger NE – New Executable, formato file eseguibile creato congiuntamente da Microsoft e da IBM

Altro

Ne – kana della lingua giapponese

– kana della lingua giapponese NE – targa automobilistica di Neuss (Germania)

NE – targa automobilistica di Salonicco (Grecia)

NE – targa automobilistica di Neuchâtel (Svizzera)

