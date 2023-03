Le sabbie in cui si affonda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le sabbie in cui si affonda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MOBILI

Soluzione e Curiosità per: Le sabbie in cui si affonda Le sabbie mobili sono costituite da una massa di sabbia fine, più o meno satura di acqua, caratterizzata da una debole capacità di sostenere pesi: dal punto di vista fisico, si tratta di un gel idrocolloidale. Il mobile (collettivo mobilia) è un contenitore per suppellettili, abiti,documenti, biancheria o altri oggetti. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 marzo 2023

