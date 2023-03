Romanzi e serial tra pulp e fantasy: The __ Files - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Romanzi e serial tra pulp e fantasy: The __ Files. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DRESDEN

Soluzione e Curiosità per: Romanzi e serial tra pulp e fantasy: The Files I pulp magazine (o pulp fiction) erano delle riviste di prezzo economico contenenti racconti che ebbero molto successo nella prima metà del novecento. Spesso si fa riferimento a loro chiamandole semplicemente "pulp"; da esse infatti nasce il genere letterario pulp. Astronomia 3053 Dresden – asteroide della fascia principale Geografia Germania Dresden – endonimo di Dresda, capitale della Sassonia Stati Uniti d'America Dresden – città della Contea di Decatur, Kansas

Dresden – città della Contea di Lincoln, Maine

Dresden – città della Contea di Washington, New York

Dresden – villaggio della Contea di Yates, New York

Dresden – villaggio della Contea di Muskingum, Ohio

– villaggio della Contea di Muskingum, Ohio Dresden – capoluogo della Contea di Weakley, Tennessee Persone Sem Dresden (1881-1957) – compositore olandese Altro Classe Dresden – classe di incrociatori

– classe di incrociatori Dresden – film diretto da Roland Suso Richter Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Dresden» Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 marzo 2023

