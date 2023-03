Riceve anche l Arauca - Cruciverba

Il fiume Arauca (in spagnolo: Rio Arauca) è un affluente di sinistra del fiume Orinoco. Nasce nelle Ande, nella Colombia centrale e per un tratto del suo corso costituisce il confine tra Colombia e Venezuela. La più grande città lungo le sue rive è Arauca in Colombia.

L'Orinoco è un fiume dell'America meridionale. La sua lunghezza è di 2.140 km e il suo bacino idrografico, chiamato anche Orinoquia, copre circa 880 000 km² (dei quali il 23,7% in Colombia e il resto in Venezuela). La sua portata media è elevata, di circa 30 000 m³/s e lo rende il secondo fiume più abbondante dell'America meridionale, dopo il Rio delle Amazzoni.