Relativo all universo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo all universo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COSMICO

Soluzione e Curiosità per: Relativo all universo L'universo è comunemente definito come il complesso che racchiude tutto lo spazio e ciò che contiene, cioè la materia e l'energia, i pianeti, le stelle, le galassie e il contenuto dello spazio intergalattico. L'uovo cosmico è un simbolo del mito cosmogonico della creazione dell'Universo. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Relativo all universo : relativo; universo; relativo ad una determinata zona relativo al primo enigmista relativo ai frantoi relativo al Paradiso Terrestre Musicalmente relativo a un Richard o a due Johann L universo intero L universo Il big da cui ebbe origine I universo Costituisce la massa non visibile dell universo Lo sono gli spazi dell universo Cerca altre Definizioni