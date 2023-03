Recipienti ornamentali - Cruciverba

La chicha de jora (in lingua quechua aqha) è una bevanda fermentata originaria del Sudamerica, particolarmente diffusa in Perù, Bolivia ed Ecuador. Presenta diverse varietà secondo la regione, ma la sua preparazione si compone principalmente della "jora", cioè mais maltato. Si prepara fin dall'epoca preincaica, essendo una bevanda sacra utilizzata in atti cerimoniali e feste di tutte le culture preispaniche della zona centrale andina.

I vasi canopi, o canopici erano usati nell'Antico Egitto per conservare le viscere estratte dal cadavere durante la mummificazione e rappresentavano una costante caratteristica funebre egizia.