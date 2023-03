Radice per salse piccanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Radice per salse piccanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CREN

Soluzione e Curiosità per: Radice per salse piccanti La salsa è una preparazione di cucina o di pasticceria, formata da un legante e da un sapore e/o da aromi e/o spezie, con consistenza pastosa, cremosa o semiliquida. La salsa ha come scopo quello di legare tra loro alimenti diversi e dar loro una consistenza più compatta e uniforme per accompagnare carni, pesci, pasta, verdure e dare sapore, condire, esaltare le caratteristiche organolettiche della vivanda. La barbaforte, chiamata anche cren, rafano di Spagna o rafano orientale (Armoracia rusticana L.) è una pianta erbacea perenne appartenente alla famiglia delle Brassicacee. La pianta è probabilmente originaria dell'Europa sudorientale e dell'Asia occidentale. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 marzo 2023

