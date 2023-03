C è quella per delinquere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quella per delinquere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ASSOCIAZIONE

Soluzione e Curiosità per: C e quella per delinquere L'associazione per delinquere è un delitto contro l'ordine pubblico, previsto dall'art. 416 del codice penale italiano. Associazione – in diritto, sodalizio volontario di individui che perseguono uno scopo comune, senza fini di lucro Associazione di promozione sociale – denominata anche associazione di volontariato Associazione in partecipazione – contratto tipico previsto dal Codice Civile italiano, che rappresenta una forma parasocietaria che comporta l'apporto di lavoro oppure di capitale in una impresa commerciale Associazione professionale , denominata anche Associazione tra professionisti – forma societaria tipica tra esercenti libere professioni Associazione sportiva dilettantistica Associazione di categoria – organizzazione che rappresenta e tutela gli interessi di una categoria produttiva

– in diritto, sodalizio volontario di individui che perseguono uno scopo comune, senza fini di lucro Associazione per delinquere – fattispecie di reato prevista in Italia dal Codice Penale come reato a sé stante, indipendentemente dall'effettiva commissione di reati

– fattispecie di reato prevista in Italia dal Codice Penale come reato a sé stante, indipendentemente dall'effettiva commissione di reati Associazione di tipo mafioso – associazione a delinquere aggravata dall'uso di metodi mafiosi (ipotesi applicabile a diversi tipi di associazioni criminali organizzate)

– associazione a delinquere aggravata dall'uso di metodi mafiosi (ipotesi applicabile a diversi tipi di associazioni criminali organizzate) Associazione – in statistica, la relazione fra due variabili casuali

– in statistica, la relazione fra due variabili casuali Associazione – in psicologia, la corrispondenza involontaria di ricordi o idee

– in psicologia, la corrispondenza involontaria di ricordi o idee Associazione – in informatica, relazione fra classi nei modelli a oggetti

– in informatica, relazione fra classi nei modelli a oggetti Associazione archeologica – in archeologia, la relazione fra i diversi oggetti reperiti in uno stesso sito

– in archeologia, la relazione fra i diversi oggetti reperiti in uno stesso sito Associazione stellare – in astronomia, un ammasso stellare i cui membri sono caratterizzati da legami gravitazionali reciproci molto deboli Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «associazione» Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : C è quella per delinquere : quella; delinquere; quella di San Marco si trova a Venezia Quando si scarica quella della macchina è un guaio quella al trono rappresenta un inizio quella navale è un gioco da tavolo quella alla fiorentina è molto spessa e con osso Cerca altre Definizioni